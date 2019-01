München (ots) -



Toyota und die Europ Assistance Services GmbH haben gemeinsam eine mobile Webseite entwickelt, mit der Toyota Kunden Pannenhilfe auf Wunsch digital anfordern können.



Bestmögliche Hilfe bei Unfall oder Panne ist bei Toyota garantiert. Im Rahmen der Mobilitätsgarantie "Toyota Eurocare" lief das bisher klassisch über eine Notfallnummer, über die ein Kundenbetreuer der Europ Assistance Services GmbH die Anrufe annimmt und bearbeitet. Nun hat der Kunde im Fall der Fälle beim Anruf der gleichen Notfallnummer die Wahl, ob er die Anfrage von einem Kundenbetreuer aufnehmen lassen oder digital melden möchte.



Entscheidet sich der Kunde für den digitalen Kundeservice, bekommt er mit einer SMS den Link auf eine mobile Webseite geschickt. Hier kann er in maximal zwei Minuten nach Angabe weniger notwendiger Daten die Pannenhilfe elektronisch beauftragen. Besonders kundenfreundlich ist dabei, dass die Anfahrt des Pannenhilfsfahrzeugs auf einer Karte verfolgt werden kann und somit der Kunde genau weiß, wann die Helfer bei ihm eintreffen.



Insbesondere in witterungs- und urlaubsbedingten Stoßzeiten bietet dieses neue digitale Angebot den Vorteil, dass mögliche Wartezeiten in der Telefonschleife entfallen und somit schneller auf den Notfall reagiert werden kann. Sehr zufrieden sind Toyota und Europ Assistance mit den Ergebnissen der Pilotphase: So nutzten bereits rund acht Prozent der Kunden den digitalen Weg, um ihre Pannenhilfe anzufordern. Die beiden Unternehmen rechnen künftig mit weit höheren Zahlen, wenn die Vorteile der mobilen Webseite allen Kunden bekannt sind.



Tim Schmidt, Chief Sales Officer von der Europ Assistance Service GmbH: "Nach der erfolgreichen Einführung der mobilen Webseite arbeiten wir bereits mit Hochdruck an der nächsten Phase unseres digitalen Service Angebots im Automotive Bereich: Schon bald wird ein so genannter "Virtual Agent" eingeführt, der per Spracherkennung die Kundeninformationen am Telefon aufnimmt und weiterverarbeitet."



Projektmanager Gunter Klamp von Toyota dazu: "Erste Tests sind sehr vielversprechend, so dass wir aktuell davon ausgehen, das zusätzliche Angebot bereits im Frühjahr 2019 zu starten."



Integriert wird die digitale Pannenhilfe in das Angebot Toyota Connected Services, das in Kürze auf den Markt kommen wird. Hier werden den Toyota Kunden über ein Online-Portal und eine App neben fahrzeugspezifischen Daten auch weitere umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.



Videolink: https://youtu.be/EGfq4WcYclQ



