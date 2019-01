In den USA ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft zum Jahresstart erneut deutlich gestiegen. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch mitteilte, wurden 213 000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten mit einem Zuwachs um lediglich 181 000 Stellen gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde 271 000 auf 263 000 korrigiert.

Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Die ADP-Zahlen gelten an den Märkten als Richtschnur dafür, wenngleich viele Analysten die Prognosekraft der Daten anzweifeln./bgf/jkr/fba

