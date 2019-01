Für Morphosys-Aktionäre bleibt es eine schwache Woche: Die Papiere des Antikörperspezialisten knüpften am Mittwoch an den Kursrutsch vom Montag an und sanken um 2 Prozent auf 94,65 Euro. Am Freitag hatte noch alles nach einem Sprung über die Charthürde von 105 Euro ausgesehen - dann schockte am Wochenende die Nachricht einer Patentschlappe vor einem US-Gericht. Der Markt preist damit zunichte gemachte Hoffnungen auf positive Impulse weiter aus, die eine erfolgreiche Klage gegen Janssen und Genmab gehabt hätte./ag/mis

