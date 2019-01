Die größte Kinokette in Österreich will noch größer werden. Die Cineplexx-Mutter Constantin Film-Holding hat am Mittwoch die Übernahme aller drei UCI-Kinos in Österreich bekannt gegeben. Die Cineplexx-Kette ist mit - laut früheren Angaben mehr als 40 Prozent Marktanteil - die Nummer eins, gefolgt von Hollywood Megaplex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...