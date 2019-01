Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Freenet aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 25 auf 21 Euro gesenkt. Im vergangenen Jahr habe die Aktie mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt, was übertrieben sei, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau seien die Papiere des Telekomdienstleisters attraktiv und die Sichtbarkeit in die Zukunft sei gut. Das neue Kursziel spiegele indes die angepassten Schätzungen sowie die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten wider./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-01-30/15:00

ISIN: DE000A0Z2ZZ5