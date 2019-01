Mit mehr als 30 Jahren strategischer Unternehmenserfahrung positioniert er das Unternehmen im Großraum China und weltweit für Wachstum

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute bekannt, dass der erfahrene Technologiemanager Patrick Li als Präsident für den Großraum China in das Unternehmen eingetreten ist.

Herr Li verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftswachstumsplänen in China und weltweit, der Steigerung von Umsatz und Gewinn von Unternehmen und dem Aufbau starker Ökosystempartnerschaften in einer Vielzahl von Technologiebereichen, die von Konsumgütern und vom Unternehmenssektor bis hin zum Automobilsektor, zu Netzwerken, Speicherung und Kommunikation in China, im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit reichen.

Zuletzt war er als Chief Executive von Ingram Micro für China tätig. Davor war er CEO von Orange Business Services und hat das Unternehmen von einem Netzwerkdienstleister zu einem ICT-Infrastrukturdienstleister gemacht. Darüber hinaus war er mehr als 14 Jahre lang in leitenden Positionen bei Intel und Seagate tätig.

"Wir freuen uns sehr, Patrick in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Kewei Yang, CEO von Analogix Semiconductor. "Die Bandbreite seiner Expertise und Geschäftsvision, um Unternehmen zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen, ist beeindruckend, und er wird eine Schlüsselrolle bei der Positionierung von Analogix für das Wachstum im Großraum China und weltweit spielen."

"Analogix verfügt über eine hervorragende Basistechnologie und nachgewiesenen Erfolg bei der Bedienung wachstumsstarker Märkte. Ich bin begeistert, in das Unternehmen einzusteigen, während es auf eine neue Wachstumsebene startet, und ich freue mich darauf, zur Expansion unseres Geschäfts im Großraum China und im Ausland beizutragen", sagte Li.

Patrick Li ist Absolvent der Shanghai Jiao Tong University mit einem Abschluss als Bachelor of Science in Elektrotechnik.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehgeräten und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für End-to-End-Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer bei Display-Controllern für Mobilgeräte, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit geringem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audiofomate, der von der Vereinigung für Elektronikstandards für Video (Video Electronics Standards Association, VESA) entwickelt worden ist. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Typ-C-Konnektor konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Warenzeichen und Handelsbezeichnungen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

