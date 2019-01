Der frühere Vorstandsvorsitzende der voestalpine und RHI, Franz Struzl, ist am 28. Jänner im Alter von 76 Jahren verstorben. Struzl war maßgeblich an den Fusionsverhandlungen zwischen RHI und Magnesita beteiligt. Eine schwere Erkrankung führte 2016 zu seinem Rücktritt, teilte RHI Magnesita am Mittwoch mit. Struzl hinterlässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...