Die vorgelegten Resultate von Apple scheinen am Mittwoch die jüngsten Sorgen um den iPhone-Absatz bei Anlegern zu dämmen. Die Aktien rückten vorbörslich an der Nasdaq-Börse um 4,6 Prozent auf 161,85 US-Dollar vor. Sie schaffen es so erstmals seit der Vorweihnachtszeit wieder über die Marke von 160 Dollar - und damit über das Niveau vor dem Kurssturz Anfang Januar, als eine Umsatzwarnung die Anleger verschreckt hatte.

Apples iPhones verkaufen sich nicht so gut wie früher, aber der Konzern kommt trotzdem auf seine gewohnten Milliarden-Gewinne. Dafür sorgen andere Produkte vom iPad bis zur Apple Watch sowie das Geschäft mit Dienstleistungen für bestehende Kunden. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft verdiente Apple knapp 20 Milliarden Dollar, fast so viel wie im Vorjahresquartal, obwohl der Umsatz um 5 Prozent sank.

Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Geschäftsquartal - Apple rechnet dann erneut mit weniger Umsatz als im Vorjahresquartal - lege die Messlatte zwar niedrig, schrieb Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan. Dem Experten zufolge sehe es aber danach aus, als ob die Absatzrisiken nun größtenteils eingepreist seien. Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank hob die verbesserten kurz- bis mittelfristigen Perspektiven im Service-Bereich positiv hervor./tih/fba

