ROUNDUP 2: Siemens im Umbruch - Konzern stellt sich Fragen der Aktionäre

MÜNCHEN - Siemens -Chef Joe Kaeser ist dafür bekannt, sich nicht nur zu den Geschicken seines Unternehmens zu äußern, sondern gerne auch zu den global- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen dieser Zeit. In diesem Sinne wollte er vor der Hauptversammlung am Mittwoch in München auch eine Twitter-Mitteilung verstanden wissen, die im Ringen um die geplante Fusion der Siemens-Zugsparte mit dem französischen Konkurrenten Alstom am Vortag für Wirbel gesorgt hatte.

Kaeser wirbt für Möglichkeit von Ministererlaubnis auf EU-Ebene bei Alstom-Deal

MÜNCHEN - Im Zusammenhang mit der geplanten Zugfusion zwischen Siemens und Alstom hat sich Siemens-Chef Joe Kaeser für die Möglichkeit einer Ministererlaubnis auf EU-Ebene ausgesprochen. "Das deutsche Wettbewerbsrecht hat eine sehr kluge Konstellation", sagte Kaeser am Mittwoch auf der Hauptversammlung von Siemens in München. "Es verlässt sich zunächst einmal auf die technische Kompetenz von Wettbewerbshütern." Doch es gebe eben auch die Möglichkeit "einer längerfristigen, ganzheitlichen, integrativen Betrachtung von Interessen und Werten: Ministererlasse. Vielleicht könnten wir das einmal auch von Deutschland in die EU exportieren", sagte Kaeser.

ROUNDUP 2: Apple passt sich an Zukunft mit schwächeren iPhone-Verkäufen an

CUPERTINO - Apples iPhones verkaufen sich nicht so gut wie früher, aber der Konzern kommt trotzdem auf seine gewohnten Milliarden-Gewinne. Dafür sorgen andere Produkte vom iPad bis zur Apple Watch sowie das Geschäft mit Dienstleistungen für bestehende Kunden. Der neue Maßstab für das profitabelste Unternehmen der Welt ist nicht mehr, wie viele Telefone in einem Quartal verkauft wurden, sondern die erstmals genannte Zahl von 900 Millionen iPhone-Nutzern.

ROUNDUP: Dax-Neuling Wirecard wächst dank Online-Shopping weiter kräftig

ASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard hat im vergangenen Geschäftsjahr weiter auf sein starkes Wachstum mit elektronischen Zahlungen bauen können. Der seit September im Dax notierte Konzern profitierte vom Boom beim Online-Shopping, aber auch von seinen Zukäufen. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Zahlen um 40 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Das operative Ergebnis - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - kletterte etwas schwächer um 38 Prozent auf 568,3 Millionen Euro.

Boeing will nach dickem Gewinnplus im laufenden Jahr noch höher hinaus

CHICAGO - Geringere Steuern und glänzende Geschäfte mit Verkehrsflugzeugen haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Boeing 2018 ein überraschend dickes Gewinnplus beschert. Für das neue Jahr nimmt sich das Management um Konzernchef Dennis Muilenburg noch deutlich mehr vor, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Die Zahl der ausgelieferten Verkehrsflugzeuge will er von zuletzt 806 Maschinen auf 895 bis 905 Jets steigern. Umsatz und Gewinn sollen kräftig wachsen.

US-Telekomriese AT&T macht Abonnentenschwund im Mediengeschäft zu schaffen

DALLAS - Der US-Telekom- und Medienkonzern AT&T bekommt zunehmend Probleme mit dem Schwund von Pay-TV-Abonnenten. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal 2018 wegen der neu einbezogenen Geschäftsteile des zugekauften Medienkonzerns Time Warner insgesamt zwar um 15 Prozent auf 48 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war aber weniger als Analysten erwartet hatten.

Fast-Food-Konzern McDonald's bleibt im Heimatmarkt etwas unter den Erwartungen

CHICAGO - Der Fast-Food-Riese McDonald's hat zum Jahresschluss in seinen US-Filialen weniger verkauft als von Experten erwartet. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das war etwas weniger, als sich Branchenexperten mit plus 2,4 Prozent ausgerechnet hatten. Das Maß gilt als ein guter Indikator für den Verkaufserfolg des Burgerkonzerns. Insgesamt ging der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum unter anderem wegen der neuen Franchising-Strategie um 3 Prozent auf 5,16 Milliarden Dollar zurück, der Gewinn verdoppelte sich jedoch wegen eines Steuereffektes aus dem Vorjahr auf 1,4 Milliarden Dollar.

ROUNDUP 2: Novartis setzt auf neue Konzernstruktur und Pharma-Kassenschlager

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele erfüllt. Mit der geplanten neuen Konzernstruktur will Konzernchef Vas Narasimhan nun zwar das Tempo halten, Analysten hatten sich allerdings etwas mehr erwartet. An der Schweizer Börse geriet das Papier unter Druck und gab gegen Mittag 1,5 Prozent nach. Mit seinem Zeitplan für die Abspaltung der Augenheilkundesparte Alcon ist Novartis unterdessen auf Kurs.

ROUNDUP: Brasilien- und Spanien-Geschäft treiben Santander an - Milliardengewinn

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte in Brasilien und im Heimatmarkt deutlich mehr verdient. Sorge bereitete nur der starke Euro, der vor allem in Südamerika einen Teil der dort erzielten Gewinne aufzehrte. Zudem ging das Ergebnis in Großbritannien zurück. Die Bank will darüber hinaus so schnell wie möglich das Debakel um den gescheiterten Wechsel an der Spitze abhaken und Anfang April in London die Strategie für die kommenden Jahre vorzustellen.

ROUNDUP: Neukunden-Wachstum zehrt bei Comdirect am Gewinn

QUICKBORN/FRANKFURT - Bei der Onlinebank Comdirect hat der starke Wachstumskurs 2018 deutlich am Gewinn gezehrt. Prämien zum Ködern neuer Kunden und Investitionen in neue Techniken ließen den Überschuss um 30 Prozent einbrechen. Auch im laufenden Jahr will Vorstandschef Arno Walter reihenweise Neukunden an Land ziehen. Ob die Kundenzahl aber erneut um zehn Prozent steigt, wie es 2018 der Fall war, ließ der Manager bei der Bilanzvorlage am Mittwoch offen. Schließlich müsse er auch auf den Gewinn schauen. Zum Jahreswechsel kam die Bank auf gut 2,5 Millionen Kunden.

Online-Handelsplattform Alibaba profitiert von Cloud-Diensten

HANGZHOU - Eine kräftig steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten hat das Geschäft der chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba weiter angetrieben. Zudem profitierte das Unternehmen von dem sogenannten Singles? Day im November, dem größten Shoppingevent in China.

Weitere Meldungen

-Französischer Luxusgüterkonzern LVMH schlägt Umsatzerwartung leicht

-US-Börse Nasdaq will Euronext die Osloer Börse wegschnappen

-Spielwarenverbund Vedes punktet im Online-Handel

-VW-Kunden bestellen wieder mehr Dieselfahrzeuge

-Roche stellt zwei klinische Studien für Alzheimer-Behandlung ein

-Prozess zwischen Qualcomm und US-Wettbewerbshütern vor Entscheidung

-Hochtief-Tochter Cimic erhält verlängerten Wartungsauftrag für Bahn in Sydney

-ROUNDUP: Sporthändler trotz Fitnessbooms in Alarmstimmung

-ROUNDUP: Bosch bereitet sich auf weitere Rückgänge im Dieselgeschäft vor

-ROUNDUP: Facebook zahlte Teenagern Geld für Zugriff auf gesamten Datenverkehr

-Amgen enttäuscht Anleger mit Jahresprognose

-Finanzminister: Intel wird weitere Milliarden in Israel investieren

-Lidl-Mutterkonzern Schwarz will hoch hinaus im Müllgeschäft

-Bergbaukonzern Vale kündigt Spenden für Opfer des Dammbruchs an

-Ebay erfreut Anleger mit Quartalszahlen und Dividende

-Kreise: Societe Generale will mit Stellenstreichungen Millionen einsparen

-EuGH bestätigt Verkaufsverbot für Aroma-Tabak

-Lkw-Bauer Volvo verteilt mehr Geld an die Aktionäre - Bestellrückgang

-Jörg Graf neuer RTL-Geschäftsführer - Schwingel rückt bei Vox nach

-Nissan bremst Wachstum der Auto-Allianz mit Renault

-Presse: Intel will isrealischen Tech-Konzern Mellanox in Milliardendeal

-ROUNDUP/'Startbase': Neue Plattform soll Start-ups in Deutschland stärken°

