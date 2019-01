Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die europäischen Autobauer seien in einer besseren Verfassung als vor zehn Jahren und besser aufgestellt, um einer Rezession zu trotzen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sei sehr günstig bewertet, aber eine scharfe Rezession sei darin noch immer nicht eingepreist. Die deutschen Autobauer mit ihren hohen Barmitteln sieht Warburton in einer Rezession am besten positioniert./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-01-30/15:24

ISIN: DE0005190003