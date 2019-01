Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Gesprächen mit Investoren auf "Overweight" belassen. Dem europäischen Sektor der Lebensmittel-, Haushaltsprodukte- und Tabakhersteller stehe sie vorsichtig gegenüber, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Qualitätswerte wie Nestle und L'Oreal favorisiert sie. Bei L'Oreal sei für Investoren die Vorhersagbarkeit des Wachstums in China beziehungsweise Asien weiterhin ein zentraler Punkt./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 11:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 11:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-01-30/15:34

ISIN: FR0000120321