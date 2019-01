Dübendorf (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100057910 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100057910 -



Anstieg und Abkühlung prägten das Geschäftsjahr 2018 der

Temporärbranche. Gemäss dem Swiss Staffingindex startete das Jahr

2018 stark mit einem Plus von 15,3 Prozent bei den geleisteten

Einsatzstunden. Damit wurde die gute konjunkturelle Entwicklung in

der Schweiz frühzeitig in der Temporärbranche sichtbar. Im

Jahresverlauf nahm das Quartalswachstum im Vorjahresvergleich jedoch

kontinuierlich ab und lag im vierten Quartal noch bei 4,0 Prozent.

Damit wirft das Jahr 2019, in dem sich die Wirtschaft weiter abkühlen

dürfte, seine Schatten voraus. Die Gesamtzahl der geleisteten

Einsatzstunden im 2018 stieg um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Drei Wachstumsherausforderungen für die Temporärbranche 2019



Im Jahr 2019 gilt es für die Temporärbranche drei

Herausforderungen zu meistern. Mit dem seit Jahresbeginn verlängerten

GAV Personalverleih werden die Mindestlöhne in der Branche erneut

angehoben und verteuern die Temporärarbeit. Dies geschieht in einem

schwierigen Umfeld: Die Konjunktur schwächt sich sowohl international

als auch in der Schweiz zusehends ab. Damit sinkt der Bedarf nach

Temporärarbeit bei Auftragsspitzen. Der Brexit und die Folgen der

US-Politik, wie z.B. der aktuell anhaltende Shutdown oder das

fortwährende Damoklesschwert eines Handelsstreits, belasten die

Wirtschaftsaussichten zusätzlich. Wachstumspotenzial bietet sich den

Temporärunternehmen im Bereich neuer HR-Dienstleistungen und der

Digitalisierung. Beispielsweise verbinden Internet-Plattformen wie

Adia, Coople oder Smartfinder die Flexibilität des Internets mit der

sozialen Absicherung durch den GAV Personalverleih.



Weitere Statistiken finden Sie über diesen Link:

http://ots.ch/zRvqjE



Originaltext: swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057910

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057910.rss2



Kontakt:

Marius Osterfeld, Ökonom

Tel: 044 388 95 40 / 079 930 45 25

marius.osterfeld@swissstaffing.ch



Blandina Werren, Leiterin Kommunikation

Tel: 044 388 95 35

blandina.werren@swissstaffing.ch



www.swissstaffing.ch

www.die-temporaerarbeit.ch