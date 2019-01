Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" belassen. Dem europäischen Sektor der Lebensmittel-, Haushaltsprodukte- und Tabakhersteller stehe sie vorsichtig gegenüber, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngste Warnung von Henkel habe das Interesse an dem Konsumgüterkonzern wieder geweckt, nachdem die Erwartungen wieder auf einer neuen Grundlage stünden. Investoren seien sich aber teils nicht klar darüber, ob dem Management die Wende gelinge./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 11:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 11:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-01-30/15:41

ISIN: DE0006048432