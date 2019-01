Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Infineon vor den am 5. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz einer sich abschwächenden weltweiten Nachfrage und zahlreicher Gewinnwarnungen dürfte der Chiphersteller solide Resultate vorlegen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Management einen konservativen Ausblick für das zweite Quartal präsentieren./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

