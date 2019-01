Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Unter den Essenslieferdiensten sei Just Eat ihr bevorzugter Wert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte in diesem Jahr erheblich aufwerten. Die Risiken für die Gewinnentwicklung ließen nach, die Margen sollten die Talsohle durchschreiten und mit der neuen Strategie komme das Unternehmen gut voran. Derzeit sei das Papier attraktiv bewertet./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86