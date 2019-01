Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das starke Wachstum des Softwarekonzerns belaste auch weiterhin dessen Profitabilität, stellte Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie fest. Unter erstmaliger Berücksichtigung der nun abgeschlossenen Qualtrics-Übernahme in seinen Prognosen hält der Experte die Konzernprognosen für realistisch./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 10:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-01-30/15:46

ISIN: DE0007164600