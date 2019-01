Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese hätten ein gemischtes Bild gezeichnet, seien unter dem Strich aber doch ermutigend, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas verdüstert hätten den Bericht die Umsetzung von Projekten im Segment Energie-Management./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 01:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-01-30/15:53

ISIN: DE0007236101