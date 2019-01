Wiesbaden (ots) -



Verbraucherpreisindex, Januar 2019: +1,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) -0,8 % zum Vormonat (vorläufig) Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Januar 2019: +1,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) -1,0 % zum Vormonat (vorläufig)



Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen am Verbraucherpreisindex - wird im Januar 2019 voraussichtlich 1,4 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber Dezember 2018 voraussichtlich um 0,8 %.



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland wird sich im Januar 2019 im Vorjahresvergleich voraussichtlich um 1,7 % erhöhen, gegenüber Dezember 2018 sinkt er voraussichtlich um 1,0 %.



Hinweis: Revision des Verbraucherpreisindex für Deutschland Der Verbraucherpreisindex wird in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Mit Berichtsmonat Januar 2019 erfolgt die Umstellung von der Basis 2010 auf das Basisjahr 2015. Dabei werden die Verbraucherpreisindizes rückwirkend ab Januar 2015 neu berechnet.



Bitte merken Sie sich folgenden Veröffentlichungstermin vor: 21. Februar 2019 Endgültiges Ergebnis für Januar 2019 sowie alle neu berechneten Verbraucherpreisindizes ab Januar 2015 auf neuer Basis 2015



Informationen zur Revision speziell für die Nutzer von Verbraucherpreisindizes in Wertsicherungsklauseln finden Sie in der Rubrik "Serviceangebote zu Wertsicherungsklauseln".



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte:



Verbraucherpreisstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 59, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de