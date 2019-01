Gut ankommende Quartalsberichte heben am Mittwoch die Laune bei den Anlegern an der Wall Street. Vor dem ersten US-Zinsentscheid in diesem Jahr und neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China rückte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 24 806,21 Punkte vor. Hauptverantwortlich dafür waren deutliche Kursgewinne bei den Index-Schwergewichten Apple und Boeing .

Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung, die am Abend mit dem Zinsentscheid endet, lautet die entscheidende Frage, ob die Fed vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause steht. Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt. Im Handelskonflikt wollen am Mittwoch und Donnerstag Vertreter der USA und China zu einer neuen Runde zusammenkommen.

Die Erholungsrally bei Apple nach Zahlen sorgte im Technologiesektor allgemein für gute Stimmung, wie der entsprechende Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 1,09 Prozent auf 6704,93 Punkte zeigt. Am Gesamtmarkt war die Entwicklung etwas gedämpfter: der breit gefächerte S&P 500 kletterte um 0,43 Prozent auf 2651,38 Punkte./tih/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

