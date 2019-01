Die britische Investmentbank HSBC hat Apple nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Die Resultate seien nach der bereits ausgesprochenen Umsatzwarnung nicht mehr so bedeutend gewesen, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal sei aber schwächer als vom Konsens erwartet ausgefallen. Die Zweifel an den Wachstumsbringern könnten daher weiter auf der Aktie lasten, die er zudem für nicht sonderlich günstig halte./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-01-30/16:20

ISIN: US0378331005