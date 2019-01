Bonn (ots) - Die Bundeswehr kommt nicht aus den Schlagzeilen: Kostenexplosion beim Segelschulschiff Gorch Fock, zu wenig Personal, zu viele Ausrüstungsmängel, umstrittene Beraterverträge.



Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht nach wie vor unter Druck. Jetzt hat der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) die Lage der Bundeswehr als "nach wie vor mangelhaft" kritisiert.



Was läuft schief bei der Truppe? Wie bekommt man die Probleme in den Griff? Wie fest sitzt Ursula von der Leyen noch im Sattel? Über diese und weitere Fragen diskutiert Moderator Alexander Kähler mit seinen Gästen:



- Dr. Tobias Lindner, Bündnis 90/Die Grünen - André Wüstner, Bundesvorsitzender Deutscher Bundeswehrverband (DBwV) - Daniela Vates, RND - RedaktionsNetzwerk Deutschland - Reinhard Brandl, CDU, MdB



