Anzahl der Flüge hat im Jahr 2018 weltweit um 25 % und in Nordamerika um

46 % zugenommen

Überdurchschnittliche Marktentwicklung in Europa - Zahl der neuen Programmkunden ist um 105 % gestiegen

- Flugzeugauslastung ist um 20 % gestiegen - Jedes Flugzeug ist 20 Mal um die Welt geflogen

- VistaJet gehört jetzt zur Vista Global Holding, um den fragmentierten Geschäftsflugverkehrssektor weiter zu revolutionieren

VistaJet stärkt seine globale Position und seine Flotte von über 70 Langstreckenflugzeugen und ist über Vista Global Teil eines globalen Netzwerks aus 116 eigenen Business-Jets und über 1.500 Luftfahrtexperten

NEW YORK, Jan. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige globale Geschäftsluftfahrtunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass es 2018 ein weiteres Rekordjahr verzeichnen konnte. Im inzwischen 15. Jahr der Geschäftstätigkeit hat VistaJet, das seinen Hauptsitz auf Malta hat, wesentliche Fortschritte in Bezug auf seine wichtigsten strategischen erzielen können und den Marktanteil weltweit erhöht.

Im Einklang mit dem weltweit zunehmenden Makrotrend hin zu geringerer Kapitalbindung verzeichnete VistaJet im Jahr 2018 einen Anstieg von neuen Mitgliedschaftsverträgen im Flaggschiffprogramm des Unternehmens um 31 %. Die Anzahl der Flüge stieg um 25 %. Da die Nachfrage nach längeren Flügen und Komfort in der gesamten Branche weiter zunimmt, stieg die Auslastung von VistaJet über seine Flotte von über 70 Flugzeugen hinweg um 20 % - dies entspricht jetzt einer ausreichenden Stundenzahl, um jedes Flugzeug im Durchschnitt 20 Mal um die Welt zu fliegen.

Regional erwies sich Europa als bedeutender Markt für Unternehmen und Personen, die privat fliegen - insgesamt entfielen 48 % der gesamten Flüge von VistaJet-Flüge im Jahr 2018 auf diese Region. Die Zahl der neuen Mitglieder in den Programmen des Unternehmens stieg in der Region mit 105 % deutlich an. Der Großteil des Wachstums entfiel auf Kunden mit Sitz in Großbritannien, wo die Anzahl der neuen Verträge verdoppelt werden konnte.

Nordamerika war nach wie vor ein wichtiger Wachstumstreiber für VistaJet und sorgte 2018 mit einem Plus von 46 % für den größten Anstieg bei Flügen. Um der wachsenden Nachfrage von Kunden in der Region gerecht zu werden, sind 21 % der weltweiten Flotte von VistaJet zu jeder Zeit auf dem Markt. Die Global-5000-Flotte fliegt im Laufe des Jahres mehr als die Challenger-Flugzeuge.

VistaJet war weiterhin Marktführer in Bezug auf Innovation und Service. Zusätzlich zu seiner globalen Reichweite und seinem einzigartigen Abonnementmodell für Flugstunden hat das Unternehmen neue Erfahrungen für seine Programmmitglieder eingeführt, die auf ihre Lieblingsbeschäftigungen zugeschnitten sind. Das neue Programmangebot beinhaltet wichtige Partnerschaften mit weltweit führenden Kunst- und Sportpartnern wie Christie's und British Polo Day sowie die Einführung des umfangreichsten Reiseprogramms für Kinder und Weinliebhaber in der privaten Luftfahrt.

Weitere Höhepunkte des Jahres 2018 waren unter anderem:

Während der Nahe Osten in der Branche etwas geschwächelt hat, scheint die Kundenbasis von VistaJet so stark zu sein wie nie zuvor: Die Anzahl der Flüge stieg um 38 % und die der Passagiere um 24 %. Die VAE machten mit 29 % den größten Anteil der Flüge und mit 34 % den größten Anteil der Flugstunden in der Region aus.

Da Dubai weiterhin ein bedeutender globaler Knotenpunkt ist, wird VistaJet im Januar 2019 ein größeres Vertriebsbüro in der Region eröffnen.

Starke Zahlen in Asien, Flüge stiegen um 26 %. Wie von Wirtschaftsprognosen für das BIP erwartet, führte Singapur die Ergebnisse mit einem Anstieg von 71 % bei Flügen aus und in das Land an.

Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaJet, sagte:

"2018 war ein weiteres Meilensteinjahr für VistaJet. Trotz des zunehmenden wirtschaftlichen und geopolitischen Gegenwinds gehen wir für 2019 von einer stabilen Kundenbasis aus. Als größte Wohlstandsregion der Welt mit über 34 % der äußerst vermögenden Menschen auf dieser Welt sehen wir weiterhin die größten Wachstumschancen in den USA. Als Teil von Vista Global wird VistaJet jetzt von XOJET unterstützt, um diesen starken Markt weiter zu bedienen. Ich bin fest davon überzeugt, dass VistaJet und Vista Global die Luftfahrtbranche weiter revolutionieren werden, indem sie in dieser globalisierten und gemeinsam genutzten Wirtschaft eine bessere Alternative zum Flugzeugbesitz bieten und unserem Geschäft und unseren Kunden langfristiges Wachstum ermöglichen werden."

Mit einer Aktienbewertung von 2,65 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2017 erzielt und veröffentlicht wurde, und der Positionierung als eines der fünf besten Einhörner in Europa zeigt die robuste finanzielle Leistung von VistaJet deutlich das starke und widerstandsfähige Geschäftsmodell des Unternehmens vor dem Hintergrund komplexer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen. VistaJet ist weiterhin zuversichtlich, dass das Unternehmen den Sektor weiterhin mit branchenführenden Dienstleistungen beeinflussen und die Angebote der Geschäftsluftfahrtbranche vor eine Herausforderung stellen wird.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren ausschließlich auf den zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen, stellen keine umfassende Darstellung der Finanzergebnisse oder -positionen des Unternehmens zum oder für das Geschäftsjahr 2018 dar und wurden nicht geprüft, einer prüferischen Durchsicht unterzogen oder von einer unabhängigen registrierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammengestellt. Daher sind die Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung vorläufig, ungeprüft und können nach Beendigung der Abschluss- und Prüfungsprozesse des Unternehmens Änderungen unterliegen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren, mit Ausnahme von Informationen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

Jennifer Farquhar | VistaJet | Tel.: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Länder und deckt damit 96 % der Welt ab. Das von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus einer Flugzeugeignerschaft ergeben. Mit der Mitgliedschaft im "Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können. Kunden können über die erste ganzheitliche Buchungsapp der Branche oder ein rund um die Uhr an jedem Wochentag verfügbares weltweites Team auch direkte Einmalflüge anfragen.

VistaJet ist Teil der Vista Global Holding - dem weltweit führenden Anbieter von Geschäftsfluglösungen, der ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen integriert, die Lösungen mit geringer Kapitalbindung für alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt abdecken.

