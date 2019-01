Wirecard fällt am Mittwoch um knapp 20 Prozent. Die Financial Times berichtet über Betrugsvorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister im DAX. Später mehr hier. Um 15:40 fiel die Aktie von 163 Euro auf 130 Euro um kurz nach 16:00 Uhr. Hier finden Sie den entsprechenden Beitrag. Wer dagegenhalten möchte greift zum Turbo-Bull MF5JNJ. Für Bären eignet sich die WKN DS71D5. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...