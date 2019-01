Der Euro hat sich heute, am Donnerstag im späten europäischen Handel etwas schwächer gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1415 US-Dollar.Das britische Pfund hatte am Vormittag zur Erholung von seinen jüngsten Kursverlusten angesetzt, gab am Nachmittag aber wieder etwas nach. Schon am Dienstagabend war es durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...