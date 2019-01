Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Der Konzern hat überraschend vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Zahlungsdienstleister konnte im Schlussquartal Umsatz und Gewinn zweistellig steigern. Die Anleger hatten aber auf noch bessere Zahlen gehofft. Bei den Verkäufen steht Apple auf Platz drei. Auch hier gab es Zahlen. Diese kamen allerdings gut bei den Anlegern an. Apple-Chef Tim Cook versprach eine Besserung und machte Hoffnung auf einen Neuanfang.