Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe auf dem US-Markt ist im Dezember weiter gesunken. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten waren dagegen von einem Zuwachs um 0,5 Prozent ausgegangen.

Außerdem wurde der Wert für den Vormonat nach unten revidiert. Demnach gab es im November einen Rückgang im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, nachdem zuvor ein Minus von 0,7 Prozent gemeldet worden war.

Im Jahresvergleich beschleunigte sich der Rückgang im Dezember. Die Verkäufe fielen um 9,5 Prozent. Im Monat zuvor waren sie noch um 7,8 Prozent gesunken./hosmra/jkr/he

