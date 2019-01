Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 165,18 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,19 Prozent. Die Renditen in südeuropäischen Ländern wie Italien und Griechenland sanken deutlich.

Der Markt wartet auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Abend. Mit einer erneute Leitzinsanhebung wird hier nicht gerechnet. Zuletzt hatte die Fed Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen gedämpft. Signale für das weitere Vorgehen könnten jedoch den Markt bewegen.

Am Nachmittag hatten deutsche Inflationsdaten die Händler unbeeindruckt gelassen. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im Januar im Jahresvergleich weniger gestiegen als von Ökonomen erwartet. Im Vergleich zum Vormonat gaben sie sogar nach. "Vor allem die Energiepreisentwicklung ist für den Rückgang der Verbraucherpreise verantwortlich", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Daher sollte es bei den am Freitag für die Eurozone anstehenden Zahlen ebenfalls zu rückläufigen Werten kommen./jsl/he

