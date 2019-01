FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Wirecard kommt nach einem Zeitungsbericht über zweifelhafte Geldströme in Asien massiv unter Druck. Einem Bericht der Financial Times zufolge hat vergangenes Jahr ein Manager des Unternehmens im Verdacht gestanden, gefälschte Verträge bei mehreren Transaktionen genutzt zu haben. In einer internen Präsentation im Mai 2018 seien mögliche Verstöße gegen singapurisches Recht skizziert worden, so die Zeitung unter Berufung auf einen Informanten. Der Manager sei nach wie vor bei dem Zahlungsabwickler beschäftigt.

Eine Sprecherin von Wirecard erklärte auf Anfrage, dass der Bericht "völlig substanzlos" sei. Zu Details wolle sich das Unternehmen nicht äußern. Gegenüber der FT hatte die im DAX notierte Wirecard AG erklärt, dass alle Compliance- und regulatorischen Verpflichtungen sehr ernst genommen worden seien. Es gebe strenge interne und externe Prüfungen, jegliche Bedenken seien "immer gründlich und angemessen" untersucht worden.

Die Aktie von Wirecard bricht in Reaktion auf den Artikel zunächst um knapp 22 Prozent ein. Aktuell notiert das Wertpapier des Zahlungsabwicklers noch mit 13 Prozent im Minus. In der Vergangenheit hat es schon öfters Berichte über fragwürdige Geschäftspraktiken bei Wirecard gegeben, die ebenfalls massive Kursreaktionen zur Folge hatten. Dem Unternehmen wurde bisher aber nie etwas nachgewiesen.

January 30, 2019

