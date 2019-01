Zürich (ots) - Chinas verlangsamtes Wirtschaftswachstum sorgt für

Unsicherheiten bei Schweizer Firmen, die in und mit China Geschäfte

machen. Dies berichtet die «Handelszeitung». So meldete China für das

vierte Quartal 2018 einen Rückgang des Wachstums auf 6,4 Prozent. Der

Autoabsatz, der Einkaufsmanager-Index und die Gewinne von

Industriefirmen sind gesunken. Besonders betroffen davon sind

Schweizer Autozulieferer. «Wo kurzfristig möglich und notwendig,

passen wir die Kapazitäten den neuen Gegebenheiten an», sagt

Feintool-Chef Knut Zimmer. Von Autoneum heisst es: «Sollte sich die

Prognose 2019 für ein verhaltenes Wachstum in China bestätigen, wird

Autoneum seine Produktionsplanung entsprechend der regionalen

Nachfrage anpassen.» Auch für die Schaffner Gruppe, Lieferantin unter

anderem für die Auto-, Bahn- und Stromindustrie, «wird für die

weitere Entwicklung entscheidend sein, wie lange die Verunsicherung

des chinesischen Marktes anhält», sagt Firmenchef Marc Aeschlimann.

Die massgebenden Faktoren: Zeitpunkt, zu dem der Handelsstreit mit

den USA gelöst sein wird und Art und Weise, wie sich die

Wirtschaftsprogramme der chinesischen Regierung auswirken. Einzig was

die Lohnkosten betrifft, könnte es zu einer Entlastung kommen: «In

gewissem Masse würden wir von einer gedämpften Lohninflation

profitieren», sagt Sonova-Chef Arnd Kaldowski. Sein Unternehmen

betreibt die grösste Hörmittelfertigung in China. Swatch-Chef Nick

Hayek gibt auf das Sentiment zur aktuellen Entwicklung derweil wenig:

«Wir reagieren überhaupt nicht auf die Erwartungen oder Schätzungen

von sogenannten Experten, Ökonomen, Analysten oder Spezialisten. Alle

ihre Schätzungen sind sowieso falsch.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90