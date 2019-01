Von Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--Die beiden Mobilfunkkonzerne T-Mobile US und Sprint wollen im Zuge ihrer Fusion etwa 5.000 neue Stellen in den USA schaffen. Geplant seien fünf neue Kundenzentren, das erste solle in Overland Park (Kansas) errichtet werden, kündigten die beiden Unternehmen an. In jedem Kundencenter sollen etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Zudem sollen zwei bestehende Center von T-Mobile ausgebaut werden.

Im Dezember hatte der US-Ausschuss für ausländische Investitionen (CFIUS) den Zusammenschluss im Volumen von 26 Milliarden US-Dollar genehmigt. Früheren Angaben zufolge steht nun noch die Genehmigung des US-Justizministeriums und der Telekomaufsicht FTC aus. Im ersten Halbjahr sollen den Unternehmen zufolge alle Genehmigungen vorliegen.

