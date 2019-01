(shareribs.com) New York 30.01.2019 - Die US-Rohölbestände sind in der vergangenen Woche leicht gestiegen, während die Förderung auf hohem Niveau stagnierte. Die Ölpreise bewegen sich derweil leicht nach oben. Das US-Energieministerium meldete am Mittwoch einen Anstieg der US-Rohölbestände um 0,9 Mio. auf 445,9 Mio. Barrel. Die Bestände von Benzin sanken um 2,2 Mio. Barrel, bei den Destillaten war ...

