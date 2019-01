Aurubis AG: Herr Roland Harings wird neuer Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aurubis AG: Herr Roland Harings wird neuer Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG 30.01.2019 / 18:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Roland Harings wird neuer Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG Hamburg, 30. Januar 2019 Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, Herrn Roland Harings als Nachfolger von Herrn Jürgen Schachler zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen, der mit Ablauf seines Vertrages zum 30. Juni 2019 ausscheidet. Herr Roland Harings wird zum 1. Juli 2019 seine neue Aufgabe aufnehmen. Herr Roland Harings wechselt von der Position des CEO der MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH zur Aurubis AG. Kontakt: Dr. Björn Carsten Frenzel Leiter Konzernrechtsabteilung E-Mail: c.frenzel@aurubis.com Tel: +49 40 78 83 30 44 30.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com ISIN: DE0006766504 WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771135 30.01.2019 CET/CEST ISIN DE0006766504 AXC0272 2019-01-30/18:01