Zürich (ots) - Dank der hervorragenden Stimmung am Markt, vor

allem im ersten Halbjahr 2018, ist es im vergangenen Jahr zu so

vielen Übernahmen und Fusionen (Mergers & Acquisitions, M&A) mit

Schweizer Beteiligung gekommen wie noch nie zuvor. Dies ergab eine

exklusive Studie für die «Handelszeitung» des auf

Unternehmenstransaktionen spezialisierten Unternehmens The Corporate

Finance Group. Insgesamt haben hiesige Firmen an 755 Transaktionen

partizipiert, 4,6 Prozent mehr als 2017. Das gesamte Handelsvolumen

kletterte gleichzeitig um stolze 56 Prozent auf rund 107,1 Milliarden

Franken. Dieser Wert wurde hierzulande letztmals im Jahr 2014

erreicht.



Anders als in den Vorjahren blieben 2018 die sogenannten

Mega-Deals aus. Den höchsten Preis zahlte 2018 GlaxoSmithKline mit 13

Milliarden Dollar an Novartis für die Beteiligung am

Consumer-Healthcare-Joint-Venture der Pharma-Konzerne. Trotz der

zweistelligen Milliardensumme schaffte es der Deal nicht in die

globalen Top Ten. Die weltweit höchste Transaktion fand im Juni 2018

statt, als Walt Disney für 85,1 Milliarden Dollar den Medienkonzern

Twenty-First Century Fox übernahm.



