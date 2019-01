Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen von 340 auf 330 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Grund für das niedrigere Kursziel seien die Neubewertungen in der Luxusgüterbranche, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe nach dem unerwartet starken Wachstum der Franzosen aber die Schätzungen erhöht./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 22:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014