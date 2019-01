Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ging am Mittwoch etwas tiefer aus dem Handel. Der DAX schloss 0,3 Prozent niedriger bei 11.182 Punkten. Wieder einmal stand die Aktie von Wirecard, die inzwischen in den DAX aufgerückt ist, im Mittelpunkt des Geschehens. Am Morgen legte der Zahlungsdienstleister zunächst überzeugend Zahlen vor. Der Umsatz stieg 2018 um 41 Prozent, die Ertragskennziffer EBITDA um 38 Prozent. Quartal für Quartal geht es deutlich zweistellig nach oben. Für die einen ist es eine Erfolgsstory, andere können sie einfach nicht glauben.

Neuerlicher Betrugsvorwurf belastet Wirecard

So wurden dem Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder unsaubere Machenschaften vorgeworfen, die allerdings nie bewiesen wurden. Nun war es die Internet-Seite der Financial Time, die über zweifelhafte Geldströme in Asien berichtete. Eine Sprecherin von Wirecard erklärte auf Anfrage, dass der Bericht "völlig substanzlos" sei. An der Börse reichte es jedoch für heftige Schwankungen, innerhalb von Minuten wurden Milliarden Euro an Unternehmenswert vernichtet. Man kann gespannt sein, wie CEO Markus Braun reagiert. Bei derartigen Kursattacken kaufte er in der Vergangenheit gerne Aktien, gleichsam als Zeichen seines Bekenntnisses zum Unternehmen. Nach einem Tief bei 126 Euro berappelte sich die Aktie im späten Geschäft und schloss immer noch gut 13 Prozent leichter bei 145,15 Euro.

Covestro schlossen mit einem Plus von 5,4 Prozent, positiv wurde hier eine Meldung aus China gewertet. Wanhua Chemical, einer der wichtigsten MDI-Produzenten weltweit, habe eine Preiserhöhung von 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat bekanntgegeben, so ein Teilnehmer. Das seien auch positive Nachrichten für Covestro, die verstärkt in die MDI-Produktion investiert und erst im Oktober den Bau einer neuen MDI-Fabrik in den USA angekündigt hat. MDI ist ein Isolierstoff, der im Bau sowie etwa bei Kühlschränken eingesetzt wird.

Nach der Insolvenz von Gerry Weber in der Vorwoche stand nun Tom Tailor in den Schlagzeilen. Der schwächelnde Hamburger Modekonzern hat den Kapitalmarkt mit der Ankündigung einer möglichen Kapitalerhöhung aufgeschreckt, die Aktie fiel um 14 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,9 (Vortag: 77,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,64 (Vortag: 3,20) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.181,66 -0,33% +5,90% DAX-Future 11.177,00 -0,29% +5,71% XDAX 11.180,62 -0,22% +5,67% MDAX 23.842,52 +0,65% +10,44% TecDAX 2.591,81 -1,54% +5,78% SDAX 10.525,49 +0,10% +10,69% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,25 -1 ===

