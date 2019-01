Franz Struzl, früher Vorstandsvorsitzende bei der voestalpine und RHI , ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Struzl war maßgeblich an den Fusionsverhandlungen zwischen RHI und Magnesita beteiligt. Eine schwere Erkrankung führte 2016 zu seinem Rücktritt, teilte RHI Magnesita mit. Struzl hinterlässt seine Frau Doris und vier Kinder. "Es war mir eine Ehre, mit Franz zusammenzuarbeiten. Er wird für seine strategieorientierten Ansätze und seine modernen Vorgehensweisen immer in Erinnerung bleiben. Er trieb die RHI AG voran und war als wichtiger Stakeholder an der Fusion beteiligt, die die Grundlage für unser nachhaltiges Wachstum legte", erinnert Herbert Cordt, Verwaltungsratsvorsitzender von RHI Magnesita. Struzl schloss 1965 sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...