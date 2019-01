NIEDERWANGEN, der Hersteller von FiberPlex-Lösungen für Audio, Video und Daten mit Sitz in den USA, präsentiert auf der Integrated Systems Europe (ISE), die nächste Woche stattfindet, ein breites Spektrum an zuverlässigen, hochwertigen Glasfaser-, Kupfer- und IP-Telefonielösungen für Systemintegratoren.



Neben anderen Lösungen wird Patton seine Glasfaserumwandlungs- und WDM-Ausrüstung vorstellen, mit der drei Unternehmen bei den GRAMMY-Awards Live-Mixed-Audio- und ausgestrahlte Fernsehereignisse in perfekter Qualität liefern konnten .

Außerdem werden Pattons CopperLink Ethernet Extension-, Power-over-Ethernet (PoE)- und SmartNode VoIP CPE-Produkte präsentiert.

Die Ausstellungsfläche von Patton befindet sich in der Zone für Audio- und Live-Event-Technologie an Stand 7-T215.

"FiberPlex verfügt über nachweisliche Erfolge bei der Sicherung des aus Informationen bestehenden Rückgrats der anspruchsvollsten und geschäftskritischsten Kunden der Welt", sagte Buddy Oliver , Vice President Business Development bei Patton. "Mit unserem Engagement für Innovationen bleiben wir an der Spitze der neuesten Technologien und Lösungsansätze in der digitalen Kommunikation."

"Vom Konferenzraum bis zum Campus, von Live-Audio und Audioübertragungen bis zur Systemsicherheit bietet Patton die qualitativ hochwertigen Produkte, die Systemintegratoren benötigen, um eine zukunftssichere Infrastruktur für Sprach-, Daten- und Videokommunikation aufzubauen", fügte Oliver hinzu. "Egal, ob Sie ältere analoge Sprachendgeräte mit IP-Fähigkeiten ausstatten wollen oder ein ausschließlich IP-basiertes Unified Communications-System optimieren möchten - und egal, ob Sie Glasfaser- oder Kupferkabel einsetzen möchten - Patton bietet eine breite Auswahl an zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen."

Die ISE - die Veranstaltung der Wahl, wenn es um Systemintegration geht - ist die weltweit größte Fachmesse für Experten in den Bereichen Audio/Video (AV) und Systemintegration. Über 1.300 Aussteller und 80.000 Besucher treffen sich in Amsterdam, um zusammenzuarbeiten, zu lernen und Geschäfte zu tätigen. Dies macht die diesjährige Veranstaltung zur bisher größten ISE.

Die ISE findet von Dienstag, 5. Februar 2019, bis Freitag, 8. Februar 2019, im RAI Amsterdam, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdam, Niederlande statt.

In einer in Zusammenhang stehenden Pressemitteilung hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass Patton jetzt verbesserte IPv6-Funktionalität anbietet , die in seinen vor Ort beim Kunden installierten SmartNode VoIP-Gateways und eSBCs zum Einsatz kommt.