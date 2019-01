Die Red Rock Capital AG bereitet erste Finanzierungsmaßnahmen zum Aufbau des operativen Geschäfts vor DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Finanzierung Die Red Rock Capital AG bereitet erste Finanzierungsmaßnahmen zum Aufbau des operativen Geschäfts vor 30.01.2019 / 18:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Die Red Rock Capital AG bereitet erste Finanzierungsmaßnahmen zum Aufbau des operativen Geschäfts vor Langenhagen - Hannover, den 30. Januar 2019 - Im Rahmen des Aufbaus des operativen Geschäfts unter dem Dach der Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) prüft der Vorstand derzeit verschiedene Optionen der Finanzierung und bereitet erste Maßnahmen vor. Mit diesen Mitteln plant der Red Rock Konzern den Erwerb deutscher Wohnimmobilien und Beteiligungen an Projektentwicklern bzw. Dienstleistern der Bauwirtschaft. So hat der Vorstand hinsichtlich der in Planung befindlichen Ausgabe sogenannter Secured Convertible Loan Notes für den UK-Markt im Gesamtnennbetrag von bis zu 14 Mio. £ über eine Tochtergesellschaft heute Signale von potentiellen Investoren erhalten, wonach diese bereit sind, zu investieren. Darüber hinaus erwägt der Red Rock Konzern sich durch Mittel zu finanzieren, die ein Finanzierungspartner zur Verfügung stellt, der sich über die Ausgabe eines börsennotierten Zertifikates in Höhe von bis zu 100 Mio. EUR refinanziert (tatsächliches Volumen ist abhängig von der erfolgreichen Platzierung durch den Partner). Die ursprünglich für das erste Quartal geplante Kapitalerhöhung wird zunächst nicht realisiert. Für eine erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung bei in- und ausländischen Investoren bedarf es zunächst eines Wechsels in ein höherwertigeres deutsches Freiverkehrssegment, wobei die Gesellschaft plant, entsprechende Anträge auf Einbeziehung im laufenden Jahr zu stellen. Kontakt Red Rock Capital AG Thomas Prax, Vorstand In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen - Hannover Tel.: +49 (0)511 676859 110 Fax: +49 (0)511 676859 101 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag 30.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771151 30.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0284 2019-01-30/18:40