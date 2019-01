HAMBURG (Dow Jones)--Aurubis bekommt zum 1. Juli einen neuen Chef. Roland Harings, 55, wird den Posten von Jürgen Schachler übernehmen, der zum 30. Juni mit Ablauf seines Vertrags ausscheidet. Harings war zuvor CEO bei MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, einem Hersteller von Halbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen in Hettstedt, Sachsen-Anhalt, wie das Hamburger MDAX-Unternehmen nach einer Aufsichtsrat-Sitzung mitteilte. Zuvor leitete der Diplom-Ingenieur das europäische Automobilzuliefergeschäft der Novelis Inc, einem Hersteller von Aluminium-Walzprodukten. Dort war er verantwortlich für die Expansion des Automobilbereichs in China und den USA.

