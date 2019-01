Straubing (ots) - Die Zeit wäre reif für Entlastungen. So hat zwar Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Herbst angekündigt, die Wirtschaft um 20 Milliarden Euro entlasten zu wollen, doch geschehen ist bislang nichts. Mit dem sofortigen Abbau des "Soli" hätten sofort die Bürger wie die Betriebe mehr Geld in der Tasche. Beim Megathema Digitalisierung schließlich müssen den endlosen Ankündigungen endlich Taten folgen. Langsames Internet und Funklöcher sind eines High-Tech-Landes unwürdig und erweisen sich als Wachstumsbremse. Verliert Deutschland hier den Anschluss, bleibt es nicht bei einer konjunkturellen Delle. Dann geht es rasch ans Eingemachte.



