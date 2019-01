Bonn (ots) - Die Bahn ist am Limit - der Kunde auch. Zu viele Verspätungen, zu viele defekte Züge. Zu wenig Personal, zu wenig Investitionen. Kritiker machen die Strukturen der Bahn, die Folgen des misslungenen Börsengangs und eine verfehlte Verkehrspolitik dafür verantwortlich.



Welche politischen und ökonomischen Fehler sind gemacht worden? Welche Prioritäten müssen gesetzt werden? Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:



- Angelika Hellemann, Bild am Sonntag - Jürgen Kornmann, Deutsche Bahn - Prof. Andreas Knie, Mobilitätsforscher Wissenschaftszentrum Berlin - Karl-Peter Naumann, PRO BAHN e.V.



