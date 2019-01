IRW-PRESS: Speakeasy Cannabis Club Ltd.: SpeakEasy hat die Prüfung des Health Canada-Ausschusses erfolgreich durchlaufen

SpeakEasy hat die Prüfung des Health Canada-Ausschusses erfolgreich durchlaufen

Vancouver, B.C. - Speakeasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das Unternehmen oder SpeakEasy) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen davon unterrichtet wurde, dass es die Prüfung des Health Canada-Ausschusses erfolgreich durchlaufen habe und keine weitere Informationen oder Klarstellungen zu seinem Antrag auf Erteilung einer Anbaulizenz liefern müsse. Die Anlage des Unternehmens und alle Informationen über ihren Betrieb wurden vollständig geprüft und als bereit für die Lizenzierung durch Health Canada im Rahmen des Cannabis Tracking and Licensing System (das CTLS) befunden.

SpeakEasy wartet nun mit Spannung auf den Abschluss der Sicherheitsüberprüfungen und die Erteilung seiner Anbaulizenz. Antragsteller, bei denen diese Hintergrundkontrollen durchgeführt werden müssen, wurden Mitte 2018 von Health Canada eine hohe Priorität (High Priority Sequence) eingeräumt, weshalb in Kürze mit einem erfolgreichen Abschluss zu rechnen ist. Der Abschluss dieser Kontrollen soll erwartungsgemäß zur Erteilung der Anbaulizenz an SpeakEasy führen.

CEO Marc Geen meint: Dies ist ein enormer Meilenstein für uns und ich freue mich über alle Maßen, diese nächste Phase einzuleiten. Ich möchte unserem tollen Team und unseren zahlreichen Unterstützern für ihren unglaublichen Einsatz und anhaltenden Glauben an SpeakEasy danken.

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:

SpeakEasy ist ein fortgeschrittener Antragsteller, der vollständig auf das CTLS migriert wurde und seine drei Generationen umspannende landwirtschaftliche Erfahrung zur Produktion hochwertiger Cannabisprodukte in kleinen Mengen nutzen möchte, sobald es die dafür erforderliche Lizenz hat. Das Unternehmen ist derzeit im Besitz eines 290 Hektar großen Grundstücks in Rock Creek (British Columbia). Die 10.000 Quadratfuß große Anlage des Unternehmens für den Innenanbau wird den Anbau, die Produktion und die Aufzucht von Cannabis in kleinen Mengen ermöglichen, wenn das Unternehmen eine Lizenz von Health Canada erhält. Der Bau einer Anlage mit 80.000 Quadratfuß Fläche für den Ausbau des Betriebs wurde ebenfalls eingeleitet. Die Fertigstellung der Expansionsanlage ist für das erste Quartal 2019 angesetzt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://speakeasygrowers.com/

Marc Geen, CEO

marc@speakeasygrowers.com

1-250-449-1773

Aussagen zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer an Worten wie erwartet, plant, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind. Außerdem beinhalten sie Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung beinhalten Aussagen über die Erwartung des Unternehmens, dass es im Rahmen der ACMPR eine Lizenz erhält, und deren erwarteten Zeitpunkt; seine Absicht, hochwertiges handwerklich angebautes Cannabis zu produzieren und verkaufen, sobald es eine Lizenz von Health Canada erhält; seine Absicht, den Bau seiner Expansionsanlage fertigzustellen, und den Zeitrahmen, in dem der Bau einer solchen Anlage abgeschlossen wird; sowie alle anderen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Obwohl SpeakEasy der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Diese Aussagen beinhalten naturgemäß eine Vielzahl von Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; nachteiligen Branchenereignissen; zukünftigen Entwicklungen in der Gesetzgebung und dem Regulierungsrahmen für Cannabis; der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder seine Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; der Cannabisbranche in Kanada; und im Allgemeinen mit der Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; dem Wettbewerb; der Fähigkeit von SpeakEasy, alle erforderlichen Lizenzen im Rahmen der ACMPR zu erhalten; sowie anderen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten keinen übermäßigen Wert auf zukunftsgerichtete Informationen legen und sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen mag diese Informationen zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisieren, ist dazu jedoch nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

