Angesichts von Debatten um Schadstoffe und Tempolimits warnen die deutschen Autobauer vor Hysterie. "Mobilität muss bezahlbar bleiben", sagte Branchenpräsident Bernhard Mattes am Mittwoch in Berlin. Die Menschen brauchten Auto, Bahn, Fahrrad, Carsharing und viele neue Formen künftiger Mobilität, um zur Arbeit zu kommen und am Leben teilzuhaben. "Deshalb brauchen wir keinen Kreuzzug gegen das Auto", sagte Mattes beim Neujahrsempfang des Verbands der Automobilindustrie (VDA). "Aus unserer Sicht gibt es keine guten Argumente für ein generelles Tempolimit."

An Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerichtet sagte Mattes: "Heute sind Sie nur unter Freunden. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Deutschland." Er forderte: "Behalten Sie Ihren inneren Kompass, wenn die Debatte hitzig wird." Die Magnetnadel müsse auf die Bedürfnisse der Bürger zeigen. Dazu gehörten bezahlbare individuelle Mobilität./bf/DP/he

