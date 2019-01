Gut aufgenommene Quartalsberichte haben am Mittwoch die Laune bei den Anlegern an der Wall Street gehoben. Vor dem in Kürze erwarteten ersten US-Zinsentscheid in diesem Jahr rückte der Dow Jones Industrial etwa zwei Stunden vor Schluss um 0,98 Prozent auf 24 821,61 Punkte vor. Hauptverantwortlich dafür waren deutliche Kursgewinne bei den Index-Schwergewichten Apple und Boeing .

Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung, die im Verlauf mit dem Zinsentscheid endet, lautet die entscheidende Frage, ob die Fed vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause steht. Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran der Fed-Präsident Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China waren derweil am Mittwoch ranghohe Delegationen beider Länder zu einer neuen Gesprächsrunde in Washington zusammengekommen.

Apple rückten im Dow um 5,35 Prozent vor, nachdem klar wurde, dass der iPhone-Hersteller die Umsatzflaute bei seinem wichtigsten Produkt im vergangenen Quartal mit einem stabilen Gewinn mehr oder weniger ausgeglichen hatte. Laut JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee sieht es danach aus, als ob die Absatzrisiken nun bei der Aktie größtenteils eingepreist sind. Der Kurs liegt nun wieder über dem Niveau zu Jahresbeginn, als Apple eine Umsatzwarnung ausgesprochen hatte.

Die Erholungsrally bei Apple sorgte im Technologiesektor allgemein für gute Stimmung, wie der entsprechende Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 1,61 Prozent auf 6739,83 Punkte zeigte. Am Gesamtmarkt war die Entwicklung etwas gedämpfter: der breit gefächerte S&P 500 kletterte um 0,75 Prozent auf 2659,79 Punkte.

Hilfreich im Technologiesektor war außerdem ein Kurssprung bei AMD wegen eines optimistischen Ausblicks. Die Umsatzprognose des Prozessorherstellers für das Jahr 2019 mildere die zuletzt aufgekommenen Ängste viele Investoren vor einer starken Abkühlung der Branchenkonjunktur, sagte ein Händler. AMD schossen an der Nasdaq um 16 Prozent nach oben.

Im Dow wurde Apple jedoch noch vom Kursanstieg bei Boeing übertrumpft: die Aktie des Flugzeugbauers rückte um 7 Prozent auf den höchsten Stand seit Oktober vor. Geringere Steuern und glänzende Geschäfte mit Verkehrsflugzeugen hatten dem weltgrößten Flugzeugbauer 2018 ein überraschend dickes Gewinnplus eingebracht. Auch der Ausblick für die Auslieferungen kam am Markt sehr gut an.

Bei McDonalds versiegte eine frühe Rally nach den Zahlen für das Weihnachtsquartal. Ein verdoppelter Gewinn kam zunächst bei den Anlegern gut an, im Handelsverlauf drehten die Aktien dann aber mit 1,8 Prozent ins Minus. Am Markt wurde dies mit der Sorge der Anleger vor steigenden Kosten begründet. McDonalds hatte auf Druck von Lohn- und Rohstoffseite hingewiesen.

Auf der Schattenseite des New Yorker Handels lagen die Aktien von Amgen und AT&T mit Verlusten von 4,5 beziehungsweise 5 Prozent. Der Biotechkonzern Amgen hatte die Anleger mit seiner Jahresprognose enttäuscht. Der Telekomriese AT&T fiel mit seinen Umsatzzahlen in Ungnade. Ihm hatte unter anderem der Abonnentenschwund im Mediengeschäft zu schaffen gemacht./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0304 2019-01-30/20:02