Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Alles in Allem habe es weder Anzeichen für eine Schwäche noch eine Verbesserung gegeben, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob jedoch den Umsatzausblick auf das zweite Jahresviertel negativ hervor, der seine schon leicht unter dem Marktschnitt liegenden Schätzungen verfehlt habe./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 10:31 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2019-01-30/20:02

ISIN: US0378331005