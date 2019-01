Der Januar 2019 begann für die Steinhoff-Aktie zunächst recht vielversprechend. Nach einem verhaltenen Start zog der Kurs deutlich an. Er überwand die 50-Tagelinie und stieg in nur zwei Tagen bis auf 0,134 Euro an. Trotz der hohen Dynamik fehlte dem Aufwärtsschub die nötige Konstanz.

Die Anschlusskäufe blieben aus und die Aktie fiel schon am nächsten Tag zeitweilig auf die 50-Tagelinie zurück. Zwar konnte der gleitende Durchschnitt bislang von den Käufern erfolgreich verteidigt werden, doch ... (Dr. Bernd Heim)

