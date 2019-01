Für die Media-Saturn-Mutter Ceconomy geht die Übergangszeit an der Unternehmensspitze zu Ende. Der Aufsichtsrat habe Jörn Werner zum 1. März zum Vorstandsvorsitzenden berufen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der 57-jährige stand den Angaben zufolge von 2015 bis 2018 an der Spitze der der Werkstattkette ATU und verantwortete davor die Neuausrichtung der Elektronik-Handelskette Conrad Electronic.

Zum selben Zeitpunkt wird die zuletzt für Finanzen und Beschaffung beim österreichischen Leuchtenhersteller Zumtobel beschäftige Karin Sonnenmoser als Finanzvorstand bei Ceconomy beginnen. Seit Monatsanfang bekleidet die Position übergangsweise Bernhard Düttmann, davor im Aufsichtsrat des Unternehmens. Der Chefposten ist seit Oktober unbesetzt.

Die Dachgesellschaft der Elektronikhandelsketten Saturn und Media Markt war im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro-Konzerns hervorgegangen. Auf der anderen Seite blieb der Lebensmittelhändler Metro mit den gleichnamigen Großmärkten und der Supermarktkette Real./he/tih

ISIN DE0007257503

