NEW YORK (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft ist im zweiten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts erneut deutlich gewachsen. In anderen Geschäftsbereichen verzeichnete der Konzern allerdings ein weniger dynamisches Plus. Insgesamt konnte Microsoft den Umsatz somit zwar deutlich steigern, die Erwartungen des Marktes erfüllte das US-Unternehmen aber nicht. Im nachbörslichen US-Handel gibt die Microsoft-Aktie daraufhin 2,6 Prozent ab.

Der Umsatz kletterte den Angaben des US-Konzerns zufolge um 12 Prozent auf 32,47 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten allerdings mit 32,54 Milliarden Dollar mehr erwartet.

Unter dem Strich verdiente Microsoft in den drei Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 laut Mitteilung 8,42 Milliarden US-Dollar oder 1,08 Dollar je Aktie. Bereinigt liegt der Gewinn je Aktie bei 1,10 Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Microsoft wegen Aufwendungen für Steueränderungen einen Verlust von 6,3 Milliarden Dollar verzeichnet.

Von Factset befragte Analysten hatten Microsoft beim Gewinn nur 1,09 Dollar je Aktie zugetraut.

January 30, 2019

