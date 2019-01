Die Übernahme des Herstellers von Hochsicherheitsschlössern wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein

OpenGate Capital, eine globale Private-Equity-Gesellschaft, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens Sargent and Greenleaf ("S&G") von Stanley Black Decker (NYSE: SWK) bekannt. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

S&G ist eine führende Marke in der auf Hochsicherheitsschlösser spezialisierten Branche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nicholasville, Kentucky, wurde 1857 gegründet und beschäftigt weltweit rund 120 Mitarbeiter. Die umfangreiche Vertriebsstruktur des Unternehmens macht es möglich, dass S&G seine Produkte in mehr als 100 Länder verkaufen kann. S&G betreibt die Entwicklung und Herstellung innovativer, qualitativ hochwertiger mechanischer und elektronischer Schlösser für Safes, Tresore, Schließfächer und hochsensible Umgebungen. Die Kunden kommen aus vielen verschiedenen Bereichen, darunter Banken, Geldtransport, Sicherheit in Wohngebieten sowie Eisenbahn-, Versorgungsunternehmen- und Staatssicherheit. Als Vorreiter in der Hochsicherheitsbranche hat S&G mehrere Branchenneuheiten entwickelt und bringt über seine führende Innovations- und Digitalplattform ständig neue und verbesserte Produkte und Funktionen auf den Markt. S&G gewann die Auszeichnungen des Security Magazins "Security Products 2018 New Product of the Year" und "2017 New Product of the Year Award".

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir das Einvernehmen zur Übernahme von S&G von Stanley Black Decker erzielen konnten. Wir haben bereits damit begonnen, zu prüfen, wie unser neu eingeführtes OGx-Vermögen durch technische Verbesserungen im Rahmen unserer Strategie für volles Potenzial Innovation ins Unternehmen bringen kann und rechnen mit echtem Wachstum."

Matthias Gundlach, Managing Director bei OpenGate Capital und Leiter der Transaktion, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, bei dieser Transaktion mit Stanley Black and Decker zusammenarbeiten zu können. S&G repräsentiert auf vielfältige Weise die wichtigsten Markenzeichen eines OpenGate Capital-Deals: Das Unternehmen ist Marktführer mit einer vertrauenswürdigen Marke und im weltweiten Wettbewerb erfolgreich."

Paul Bridwell, Managing Director bei OpenGate Capital und verantwortlich für das Management und die Betreuung der Investitionen der Firma in Nordamerika, sagte: "Wir sind erfreut, dass wir mit dem Team von S&G zusammenarbeiten und auf das reiche Erbe des Unternehmens an erfolgreichen Innovationen aufbauen können. Wir wollen das Wachstum des Unternehmens beschleunigen, indem wir die kommerzielle Reichweite von S&G stärken und neue Technologien für seine breite und tiefe Produktlinie einsetzen."

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

