"Reutlinger General-Anzeiger" zum verhinderten Terroranschlag:

"Bedrohlich für die deutsche Gesellschaft sind solche Anschlagspläne selbst dann, wenn ihre Verwirklichung rechtzeitig verhindert wird, denn sie vergiften das Klima und befördern Vorurteile. Beim Stichwort "Flüchtlinge" denken bereits jetzt viele zunächst eher an potenzielle Terroristen als an hilfs- und schutzbedürftige Menschen. Das wiederum lenkt Wasser auf die Mühlen Rechtsradikaler. Ironischerweise werden die Terrorideologen etwa des IS genau das als Erfolg für sich verbuchen, schließlich kämpfen sie gegen das Wertesystem, die Liberalität und Pluralität der westlichen Gesellschaften."/al/DP/he

